Ушел из жизни первый вице-премьер правительства РФ Геннадий Бурбулис

Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске. Он успешно окончил факультет философии Уральского государственного университета. На протяжении 10 лет преподавал профильные предметы в вузе, после чего посвятил всю оставшуюся жизнь политической деятельности.