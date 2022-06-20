Ушел из жизни первый вице-премьер правительства РФ Геннадий Бурбулис

В Баку скончался экс-госсекретарь и первый вице-премьер правительства РФ Геннадий Бурбулис. Ему было 76 лет. Трагичную новость сообщает агентство Turan.
«В Баку Бурбулис прибыл для участия в международном форуме. Смерть наступила в момент, когда он находился в сауне отеля», — говорится в сообщении.
Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске. Он успешно окончил факультет философии Уральского государственного университета. На протяжении 10 лет преподавал профильные предметы в вузе, после чего посвятил всю оставшуюся жизнь политической деятельности.
Бурбулис был ближайшим соратником Бориса Ельцина с начала его президентства. В 1991—1992 годах занимал посты госсекретаря и первого зампредседателя Правительства России.