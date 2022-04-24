Ушел из жизни известный советский и литовский режиссер Кястутис Марчюлинас

Кястутис родился 14 сентября 1961 года в Литве. Артист выступал на сцене театра пантомимы, играл в моноспектаклях и участвовал в съемках фильмов. Самый известный проект с его участием — кинокартина режиссера Юозаса Явайтиса «Куда я пойду, когда умру». В 1999-м году переехал в Южную Корею и стал практикующим монахом. Из-под его рук вышла книга «Письма с Драконовых гор».