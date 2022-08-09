Ушел из жизни Иссэй Миякэ — японский концептуальный дизайнер и автор водолазок Стива Джобса

Иссэй Миякэ

Умер дизайнер Иссэй Миякэ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство “Киодо”. Ему было 84 года. Миякэ был представителем концептуальной моды. В начале 1980-х он стал представлять свои коллекции в Париже, делая ставку на минималистичный дизайн и андрогинный стиль.

Миякэ родился в Хиросиме и в возрасте семи лет пережил атомную бомбардировку города со стороны США. Его мать вскоре скончалась из-за последствий действия радиации.

Дизайнер окончил токийский Университет искусств Тама, где изучал дизайн. Еще в начале карьеры сформулировал концепцию “куска ткани”, когда в попытке сохранить целостность материала предпочтение отдается максимально простому крою. Подход Миякэ к моде при этом балансировал на грани утилитарности и в то же время художественной ценности вещей. Одними из фирменных приемов дизайнера были плиссировки и драпировки.

Issey Miyake, 1984 год

Issey Miyake, 1995 год

Миякэ был одним из пионеров тренда на коллаборации дизайнеров и художников в мире моды. Он также сотрудничал с танцорами, архитекторами и фотографами. Наиболее яркое сотрудничество сложилось с легендарным фотографом Ирвином Пенном.

Его одежда не модная, но стильные женщины ею обогащаются и становятся красивее,

— говорил Пенн о коллекциях Миякэ.

Среди мужчин также были поклонники лаконичного стиля. Так, Миякэ подружился со Стивом Джобсом и сделал для него черные водолазки, которые стали частью фирменного образа основателя Apple.

Я попросил Иссэя сшить несколько его черных водолазок, которые мне понравились, и он сделал мне сотню таких водолазок,

— рассказывал Джобс.

Стив Джобс

Хотя в конце 1990-х Миякэ передал разработку коллекций мужской и женской линий бренда своим сотрудникам, он продолжал наблюдать за общим направлением развития его компании.

С 2012 года он был одним из директоров первого в Японии музея дизайна 21 21 Design Sight. В марте 2016 года в Национальном центре искусств в Токио была организована крупнейшая ретроспектива его работ, посвященная 45-летию карьеры.