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Ушаков ответил премьеру Драги на слова о поездке Путина на саммит в Индонезию

Ушаков ответил премьеру Драги на слова о поездке Путина на саммит в Индонезию
globallookpress/Marco Alpozzi

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал словам итальянского премьера Марио Драги о том, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд российского лидера на саммит в Индонезии.

Драги заявил, что Видодо исключил приезд Путина в Индонезию на саммит G20, на что Ушаков сообщил, что РФ исходит из того, что российского лидера пригласили к участию.

«Приглашение поступило, мы на него ответили», — подчеркнул Ушаков, добавив, что Марио Драги сделал заявление по инерции, забыв, что он уже не председатель.

Ранее Ушаков подтвердил, что Путин примет участие в саммите G20 в ноябре 2022 года, однако формат участия российского лидера будет определен ближе к встрече.

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