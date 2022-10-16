Ушаков объяснил отказ Байдена проводить переговоры с Путиным

«В этой острой ситуации, как мне кажется, он (Байден. — Прим. ред.) думает прежде всего о промежуточных выборах предстоящих, поэтому напоминает о том, что обязательно нам нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков, но это не самая главная тема, которая по крайней мере нас волнует», — цитирует Ушакова РИА Новости.