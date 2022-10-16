Ушаков объяснил отказ Байдена проводить переговоры с Путиным

Президент США Джо Байден, отказываясь от возможных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, заботится в первую очередь о предстоящих выборах в конгресс, заявил дипломат Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-1».
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» высказал мнение, что Байдена в данное время заботят итоги промежуточных выборов, поэтому он проводит политику, направленную на внутреннюю повестку.
«В этой острой ситуации, как мне кажется, он (Байден. — Прим. ред.) думает прежде всего о промежуточных выборах предстоящих, поэтому напоминает о том, что обязательно нам нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков, но это не самая главная тема, которая по крайней мере нас волнует», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Российский лидер Владимир Путин в свою очередь заявил, что не видит смысла в данный момент в таких переговорах.