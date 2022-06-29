USB-C хотят сделать обязательным для смартфонов не только в Европе, но и в Бразилии

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Историческое решение принято: USB-C станет общим зарядным портом для всех телефонов, планшетов, камер и других гаджетов в ЕС

Не так давно Европейский Союз принял решение, согласно которому разъём USB-C станет стандартным для мобильных телефонов и других продуктов.

После этого начали говорить, что Apple будет вынуждена перейти на порт USB-C в iPhone 15. Теперь появились сведения, что ещё один крупный регион планирует заставить Apple сделать это.

Сообщается, что бразильский регулятор Anatel обсуждает новые требования к производителям смартфонов, которые касаются зарядных устройств. Anatel считает, что USB-C может «обеспечить большее удобство для потребителей», а также помочь сократить количество отходов, поскольку пользователи могут повторно использовать свои зарядные устройства.





Предложение Anatel в настоящее время находится на стадии общественных консультаций, и в случае его одобрения интерфейс USB-C станет обязательным для смартфонов, продаваемых в Бразилии с 1 июля 2024 года.

На данном этапе почти все Android-телефоны на рынке мобильных телефонов используют интерфейс USB-C, и только в iPhone по-прежнему применяется Lightning.