...
Новости0

Усатого инспектора по качеству хлеба поймали в магазине Нового Уренгоя

Усатого инспектора по качеству хлеба поймали в магазине Нового Уренгоя
pxhere.com

Жительница Нового Уренгоя посетила один из магазинов и нашла на прилавке с хлебом таракана. Об этом она рассказала в соцсетях, пишет сайт «Красный Север».

Насекомое ползало рядом с хлебом, который находился без упаковки. Пользователи социальных сетей отшутились, что это народный эксперт по качеству мучных изделий.

«Это народный эксперт по качеству хлеба. Вы поймали его за работой», — отметил комментатор.

Некоторые в шутку предположили, что таракан является сотрудником Роспотребнадзора «под прикрытием». Но один из местных жителей возмутился, что хлеб продается без упаковки. Он напомнил, что Роспотребнадзор запретил такую торговлю в июне.

новый уренгой таракан хлеб
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.