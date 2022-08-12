Усатого инспектора по качеству хлеба поймали в магазине Нового Уренгоя

Жительница Нового Уренгоя посетила один из магазинов и нашла на прилавке с хлебом таракана. Об этом она рассказала в соцсетях, пишет сайт «Красный Север».
Насекомое ползало рядом с хлебом, который находился без упаковки. Пользователи социальных сетей отшутились, что это народный эксперт по качеству мучных изделий.
«Это народный эксперт по качеству хлеба. Вы поймали его за работой», — отметил комментатор.
Некоторые в шутку предположили, что таракан является сотрудником Роспотребнадзора «под прикрытием». Но один из местных жителей возмутился, что хлеб продается без упаковки. Он напомнил, что Роспотребнадзор запретил такую торговлю в июне.