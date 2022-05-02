USAID: давление США на союзников России не дало реакции от Путина

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Президент России Владимир Путин не ведется на давление Белого дома на союзников РФ. Об этом заявила руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
Она отметила, что помощь от Вашингтона позволила Киеву до сих пор держаться против Москвы. Однако она не может говорить о сфере безопасности.
«Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно», — сказала Пауэр.
Ранее стало известно, что американцы взбешены решением президента США Джо Байдена разместить украинских беженцев в стране. До этого он не стал помогать жителям Афганистана в схожей ситуации.
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