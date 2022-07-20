Урсула фон дер Ляйен: турбина для «Северного потока» вернется в Россию вовремя

Турбина для российского газопровода «Северный поток» уже в пути и вернется в Россию из Канады вовремя. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.
«По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ… Она в пути, она будет там вовремя», — отметила фон дер Ляйен во время пресс-конференции.
По ее словам, у России «нет предлога» для того, чтобы отказаться от поставок газа по «Северному потоку».
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Европа проведет отопительный сезон без газа из России, передает «ФедералПресс».