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    Уроженка ЯНАО попала в страшную аварию в Тюменской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Уроженка ЯНАО попала в страшную аварию в Тюменской области

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    pixabay.com

    Жительница ЯНАО попала в страшное дорожное происшествие в
    Тюменской области. Пресс-центр ГИБДД сообщил, что у 42-летней уроженки
    Салехарда диагностированы повреждения головы, позвоночника, ноги и другие
    травмы.

    Инцидент произошел в субботу, 23 апреля. Машина Daewoo Nexia, за рулем которой
    находилась северянка, в селе Абалак под Тобольском вылетала с обрыва и
    врезалась в дерево на склоне горы, передает сайт
    «Красный север»

    У 61-летней жительницы Тюмени, которая в момент аварии
    находилась в салоне автомобиля, медики диагностировали повреждения ребер, живота
    и гортани. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

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