Уроженка ЯНАО попала в страшную аварию в Тюменской области

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Жительница ЯНАО попала в страшное дорожное происшествие в
Тюменской области. Пресс-центр ГИБДД сообщил, что у 42-летней уроженки
Салехарда диагностированы повреждения головы, позвоночника, ноги и другие
травмы.
Инцидент произошел в субботу, 23 апреля. Машина Daewoo Nexia, за рулем которой
находилась северянка, в селе Абалак под Тобольском вылетала с обрыва и
врезалась в дерево на склоне горы, передает сайт
«Красный север».
У 61-летней жительницы Тюмени, которая в момент аварии
находилась в салоне автомобиля, медики диагностировали повреждения ребер, живота
и гортани. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
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