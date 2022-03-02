Уроженка Донбасса рассказала российскому ФБР, как живут жители республик после 2014 года

Уроженка Донбасса рассказала российскому ФБР, как живут жители республик после 2014 года Новости
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Уроженка Донецка Ника Осьмина покинула родину после нападения ВСУ на Донбасс в 2014 году. Она рассказала Фонду борьбы с репрессиями о бесчинствах украинских силовиков в регионе.

Жителей Луганской и Донецкой народных республик, по ее словам, уже совершенно не пугают обстрелы. За восемь лет у них «окаменели сердца». Кроме того, как отметила Осьмина, националистические объединения позволяют себе совершать непростительные издевательства в отношении мирного населения, передает Федеральное агентство новостей.

«Потому что именно "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещена в РФ), который стоит в Красногоровке, они настолько нелюди. То есть они, то ли под чем-то, то ли настолько промыты мозги. Им надо издеваться, им надо убивать. Причем неважно кто это: ребенок, бабка или беременная женщина, неважно. И убивать: не просто подойти и выстрелить, а именно мучительно, наблюдая за этим. Я считаю, что это больные люди», — объяснила Осьмина.

Женщина считает, что международные правозащитные организации правы в своих обвинениях украинских силовиков в геноциде. Она также поддержала покинувших Донбасс соотечественников и пожелала им удачи. Своей историей пострадавшая поделилась с главой российского ФБР, основанного предпринимателем Евгением Пригожиным, Мирой Тэрада.

Жители ЛНР и ДНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны ВСУ, обратились к России за помощью из-за угрозы нападения Украины. В результате чего 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о решении признать независимость республик.

 
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