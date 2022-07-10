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Уроженец Лисичанска: киевские боевики пытали сторонников Донбасса при их выявлении

Уроженец Лисичанска: киевские боевики пытали сторонников Донбасса при их выявлении
Gilles Bader/Keystone Press Agency

Украинские националисты пытали сторонников республик Донбасса в случае их выявления на подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом рассказал РИА Новости житель Лисичанска Артем Сережников.

Мужчина сообщил, что в 2014 году был на блокпосту. После самопровозглашения ЛНР он уехал в Стаханов, однако позже вернулся к супруге в Лисичанск. Спустя две или три недели Сережников оказался в плену.

«Совершенно ни одного живого места, все ребра поломали», — рассказал Артем.

По словам мужчины, киевские боевики брали его со стрельбой. После задержания боевики пытались узнать у мужчины, где он служил, имена командиров и сторонников республик.

плен пытки Украина
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