Уровень поддержки Трасс в Британии упал до рекордно низкого уровня в 10 процентов

Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Однако после получения высокой должности YouGov провели социальный опрос среди жителей страны, который показал, что половина британцев недовольны тем, что Трасс стала новым премьером СК.