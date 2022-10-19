Уровень поддержки Трасс в Британии упал до рекордно низкого уровня в 10 процентов

Опрос британской социологической компании YouGov показал, что уровень поддержки премьер-министра Лиз Трасс в Великобритании упал до критического минимума. Всего 10% опрошенных британцев поддерживают главу британского кабмина.
Ранее исследование YouGov показало, что 66% жителей Великобритании считают выбор Лиз Трасс премьер-министром ошибкой правящей Консервативной партии.
Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Однако после получения высокой должности YouGov провели социальный опрос среди жителей страны, который показал, что половина британцев недовольны тем, что Трасс стала новым премьером СК.