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Уровень поддержки Трасс в Британии упал до рекордно низкого уровня в 10 процентов

Уровень поддержки Трасс в Британии упал до рекордно низкого уровня в 10 процентов
Global Look Press | Tejas Sandhu/Keystone Press Agency

Опрос британской социологической компании YouGov показал, что уровень поддержки премьер-министра Лиз Трасс в Великобритании упал до критического минимума. Всего 10% опрошенных британцев поддерживают главу британского кабмина.

Ранее исследование YouGov показало, что 66% жителей Великобритании считают выбор Лиз Трасс премьер-министром ошибкой правящей Консервативной партии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Однако после получения высокой должности YouGov провели социальный опрос среди жителей страны, который показал, что половина британцев недовольны тем, что Трасс стала новым премьером СК.

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