Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 10,7%

Показатели коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизились до отметки в 10,7%. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные специалистами оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно статистике, вакцинация первым компонентом противокоронавирусных препаратов проведена в России 93 861 747 раз, двумя компонентами — 89 104 188 раз. Отмечается, что за последнюю неделю коллективный иммунитет снизился примерно на 1,5%.
Российские медицинские специалисты зафиксировали 11 422 случая заражения коронавирусом за последние сутки. Госпитализация понадобилась 1723 пациентам, жертвами пандемии стали 39 человек.
Вакцинация остается одним из самых надежных способов формирования иммунитета к COVID-19. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства.