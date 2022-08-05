Уровень безработицы понижается на Южном Урале

Число безработных в южноуральском регионе продолжает сокращаться. Об этом уведомили в контрольно-счетной палате Челябинской области.
Как пишет сетевое издание «Полит74.RU», к 1 августа 2022 года число официально нетрудоустроенных составило 16 234 человека, при этом на 1 июля это число достигало 16 453 (АППГ 2021 года – 24 718 человек и 2020 года – 68 843). Таким образом уровень безработицы на первый день августа составил 0,88%.
Согласно сведениям мониторинга, число свободных рабочих мест тоже продолжает увеличиваться. В августе число вакансий равнялось 36 233 единицам. На 1 июля этого года данный показатель был меньше – 35 135.
Коэффициент напряженности обозначают как 0,52, тогда как в июле он был равен 0,56, а в 2021 году – 0,69.