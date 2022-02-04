Уровень безработицы в США увеличился за январь до 4%

Безработица в Соединенных Штатах по итогам января 2022 года поднялась до 4% с декабрьской отметки в 3,9%. Такие данные представило министерство труда страны.

Вместе с тем количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 467 тысяч. Опрошенные порталом DailyFХ аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне декабря и роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 150 тысяч человек.

Ведомство сообщило, что почасовая зарплата в стране в минувшем месяце увеличилась на 0,7% в месячном выражении и достигла 31,63 доллара. В годовом выражении рост составил 5,7%. Безработица в Соединенных Штатах в апреле 2020 года из-за пандемии взлетела до 14,8% и обновила максимум с 1940 года. Но уже с мая показатель начал идти на спад.

Федрезерв США сохранил базовую ставку в диапазоне 0-0,25%. ФРС также объявила, что планирует продолжить сокращение программы выкупа активов.

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