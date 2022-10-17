Уролог Герич: у Лепса есть шансы завести еще детей

Певец Григорий Лепс имеет шансы завести еще детей. Но ему следует пройти обследование, сообщил порталу BLITZ+ врач-уролог Андрей Герич.
Артист ранее признался, что мечтает завести больше детей. Уролог оценил его шансы. По словам специалиста, проблемы с зачатием у мужчин могут возникнуть и в 25 лет. Но с возрастом и из-за вредных привычек репродуктивная функция падает.
«Если мужчина злоупотребляет алкоголем, сигаретами, это не лучшим образом отражается на качестве материала», – отметил Герич.
Однако каждый случай индивидуален, а шансы всегда есть, объяснил врач. По словам уролога, артисту лучше пройти соответствующее обследование.