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Уролог Герич: у Лепса есть шансы завести еще детей

Певец Григорий Лепс хочет стать отцом в пятый раз
Global Look Press | Pavel Kashaev

Певец Григорий Лепс имеет шансы завести еще детей. Но ему следует пройти обследование, сообщил порталу BLITZ+ врач-уролог Андрей Герич.

Артист ранее признался, что мечтает завести больше детей. Уролог оценил его шансы. По словам специалиста, проблемы с зачатием у мужчин могут возникнуть и в 25 лет. Но с возрастом и из-за вредных привычек репродуктивная функция падает.

«Если мужчина злоупотребляет алкоголем, сигаретами, это не лучшим образом отражается на качестве материала», – отметил Герич.

Однако каждый случай индивидуален, а шансы всегда есть, объяснил врач. По словам уролога, артисту лучше пройти соответствующее обследование.

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RusNewsToday24
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