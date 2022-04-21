Уроки каллиграфии начались в тюрьме Бийска

Первое вводное занятие началось с молебна руководителя

отдела по тюремному служению Бийской епархии иерея Димитрия Давиденко на начало

всякого доброго дела, пишет издание «Наш

Бийск». В КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю было проведено уже два занятия

по основам каллиграфии. Педагог Елена Федякина поделилась с осужденными

информацией об истории каллиграфического шрифта, различных элементах и приемах

красивого письма. По словам преподавателя, заключенные выражают глубокую

искреннюю заинтересованность в отношении получаемых новых знаний и умений.