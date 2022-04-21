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    Уроки каллиграфии начались в тюрьме Бийска

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Уроки каллиграфии начались в тюрьме Бийска

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    Pixabay / Marcello Rabozzi

    Отдел по тюремному служению Бийской епархии организовал
    занятия по искусству красивого письма. Уроки каллиграфии для заключенных
    проводятся по воскресеньям.

    Первое вводное занятие началось с молебна руководителя
    отдела по тюремному служению Бийской епархии иерея Димитрия Давиденко на начало
    всякого доброго дела, пишет издание «Наш
    Бийск».     В КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю было проведено уже два занятия
    по основам каллиграфии. Педагог Елена Федякина поделилась с осужденными
    информацией об истории каллиграфического шрифта, различных элементах и приемах
    красивого письма. По словам преподавателя, заключенные выражают глубокую
    искреннюю заинтересованность в отношении получаемых новых знаний и умений.

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