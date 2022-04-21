Уроки каллиграфии начались в тюрьме Бийска

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Отдел по тюремному служению Бийской епархии организовал
занятия по искусству красивого письма. Уроки каллиграфии для заключенных
проводятся по воскресеньям.
Первое вводное занятие началось с молебна руководителя
отдела по тюремному служению Бийской епархии иерея Димитрия Давиденко на начало
всякого доброго дела, пишет издание «Наш
Бийск». В КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю было проведено уже два занятия
по основам каллиграфии. Педагог Елена Федякина поделилась с осужденными
информацией об истории каллиграфического шрифта, различных элементах и приемах
красивого письма. По словам преподавателя, заключенные выражают глубокую
искреннюю заинтересованность в отношении получаемых новых знаний и умений.
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