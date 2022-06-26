Урок не усвоен: читатели Die Welt сочли запрет стран G7 на российское золото «хождением по граблям»

Читатели немецкой газеты Die Welt отметили, что новые санкции стран «Большой семерки», затрагивающие импорт российского золота, снова мощно ударят по Западу, как это было с эмбарго на нефть, передает РИА Новости.
Лидеры G7 согласовали новые антироссийские ограничения, которые введут запрет на покупку российского золота. Об этом сообщил президент США Джо Байден, подчеркнув, что «Россия зарабатывает миллиарды долларов» на продаже золота.
Памятуя об «обратном эффекте» антироссийских санкций против нефтяного сектора, немецкие читатели Die Welt предположили, что новый запрет также нанесет колоссальный урон странам, инициировавшим ограничения. Остается вопрос: кто пострадает больше, и не станет ли новый запрет очередными граблями, на которые наступят те, кто ввел рестрикции?
«Каждая из предыдущих санкций против России оказалась бумерангом против Запада, принося больше вреда, чем пользы»;
«Разве наши жесткие санкционеры не усвоили за это время, что налагать санкции на дефицитные товары, если у тебя самого их не хватает, — полная ересь?»;
«Если санкции на золото сработают так же, как санкции по газу и нефти, то цены на золото взлетят до небес, а рост доходов России будет астрономическим. Курс рубля улетит в космос, оставив доллар и евро далеко позади», — написали комментаторы.
Другие обратили внимание, что пока Запад придумывает все новые, и новые санкции, Москва давно развернулась на Восток, успешно осваивая новые рынки сбыта своих многочисленных ресурсов.
«В то время как нам приходится беспокоиться, как пережить следующую зиму, Путин давно отвернулся от Запада и давно получает прибыль в других местах. Ребята, просыпайтесь!» — призвал читатель немецкой прессы.
Ранее издание Reuters сообщило, что страны G7 планируют установить предельные цены на нефть из России.