Ургант высказался о продаже своей недвижимости

Известный российский шоумен Иван Ургант после возвращения из Израиля в шутливой форме опроверг слухи о продаже своей недвижимости.
Последний выпуск программы «Вечерний Ургант» вышел в конце февраля. После этого ведущий со своей семьей уехал за границу. На фоне этого в Сети появились слухи об эмиграции Урганта и продаже собственности. Однако, как утверждает шоумен, это не соответствует действительности.
«И на всякий случай давайте поклянемся, что гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь», — написал он в Telegram.
Ранее журналистка Ксения Собчак иронично высказалась о людях, которые хотят получить израильское гражданство. Она поделилась мемом, в котором высмеивается связь ее соотечественников с сыновьями Адама.