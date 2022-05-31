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Ургант высказался о продаже своей недвижимости

Ургант высказался о продаже своей недвижимости
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Известный российский шоумен Иван Ургант после возвращения из Израиля в шутливой форме опроверг слухи о продаже своей недвижимости.

Последний выпуск программы «Вечерний Ургант» вышел в конце февраля. После этого ведущий со своей семьей уехал за границу. На фоне этого в Сети появились слухи об эмиграции Урганта и продаже собственности. Однако, как утверждает шоумен, это не соответствует действительности.

«И на всякий случай давайте поклянемся, что гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь»,  написал он в Telegram.

Ранее журналистка Ксения Собчак иронично высказалась о людях, которые хотят получить израильское гражданство. Она поделилась мемом, в котором высмеивается связь ее соотечественников с сыновьями Адама. 

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