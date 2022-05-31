Ургант высказался о продаже своей недвижимости

Последний выпуск программы «Вечерний Ургант» вышел в конце февраля. После этого ведущий со своей семьей уехал за границу. На фоне этого в Сети появились слухи об эмиграции Урганта и продаже собственности. Однако, как утверждает шоумен, это не соответствует действительности.