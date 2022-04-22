Ургант считает унизительным оправдываться за свой отъезд из России

Напомним, Ургант вместе с женой и детьми после начала спецоперации ВС РФ на Украине покинул Россию. Он некоторое время находился в Израиле, а затем вернулся в Москву, где отметил свой 44-й день рождения. Шоумен стал менее активным в соцсетях и не выходит на связь с подписчиками.