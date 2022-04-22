Ургант считает унизительным оправдываться за свой отъезд из России

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Ведущий исчезнувшего из сетки Первого канала шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант отреагировал на слухи об эмиграции в Израиль. Шоумен не захотел за это оправдываться.
В СМИ появилась информация, что Ургант распродает недвижимость в Москве и планирует надолго покинуть Россию. Телеведущая Ирена Понарошку поинтересовалась у своего коллеги, почему он никак не комментирует эти слухи.
«Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает», — заявил Ургант.
Напомним, Ургант вместе с женой и детьми после начала спецоперации ВС РФ на Украине покинул Россию. Он некоторое время находился в Израиле, а затем вернулся в Москву, где отметил свой 44-й день рождения. Шоумен стал менее активным в соцсетях и не выходит на связь с подписчиками.