Ургант рассказал о самой большой не произошедшей ошибке в жизни

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Телеведущий Иван Ургант рассказал о самой большой ошибке в жизни, которой он смог избежать.
Издание «Киноафиша» отмечает, что Ургант знаком со своей женой Натальей Кикнадзе еще со школьных лет. Они были одноклассниками, и уже тогда Ургант был в нее влюблен. Пара успела в те годы сойтись и разойтись. Позже девушка вышла замуж и родила двух детей, а Ургант стал заниматься карьерой.
Шоумен все эти годы знал, кто его истинная избранница. Он сделал выбор еще тогда, когда он увидел, как Кикнадзе плачет и смеется над фильмом «Осенний марафон». По его словам, не жениться на такой женщине было бы настоящим преступленим.
«Это будет самая большая ошибка в моей жизни», — заявил он.
В феврале Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания. Программу «Вечерний Ургант» полностью убрали из эфира, информирует РИАМО.