Ургант рассказал о самой большой не произошедшей ошибке в жизни

Издание «Киноафиша» отмечает, что Ургант знаком со своей женой Натальей Кикнадзе еще со школьных лет. Они были одноклассниками, и уже тогда Ургант был в нее влюблен. Пара успела в те годы сойтись и разойтись. Позже девушка вышла замуж и родила двух детей, а Ургант стал заниматься карьерой.