Уралвагонзавод поблагодарил Макрона за поставленные на Украину САУ CAESAR

Российский концерн «Уралвагонзавод» попросил передать благодарность французскому лидеру Эммануэлю Макрону за поставленные ВСУ самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR.
Концерн оставил запись в комментариях в Telegram-канале политика Режиса Кастельно, в которой говорилось, что САУ пригодятся «в хозяйстве». Стоит отметить, что несколько самоходок французского производства были захвачены ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что их изучением занимаются специалисты Уралвагонзавода.
«Техника, конечно, так себе. Не то, что наша “Мста-С”. Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — сказано в записи концерна.
Ранее стало известно, что всего Франция поставит украинским военным 18 САУ CAESAR. Это составит четверть собственных резервов французской армии.