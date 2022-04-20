Уральский дизайнер подарила Путину куртку и попросила ввести знак качества «Сделано в России»

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Екатеринбургский дизайнер Инна Королева подарила президенту РФ
Владимиру Путину куртку, которую сделала на собственном производстве. Она попросила
его ввести знак качества «Сделано в России».
Девушке удалось пообщаться с главой РФ во время заседания
наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Уральский дизайнер
обратила внимание, что стране придется еще «много наверстать», намекая на
импортозамещение.
Путин в ответ заметил, что российские дизайнеры с легкостью
смогут заменить западных. По его мнению, в основе успеха лежат творческие
начала.
«Конечно, нужно сейчас больше
внимания, времени, денег, всяких элементов поддержки со стороны
государства направить на создание соответствующих материалов, ткани,
оборудования», — заметил российский лидер.
Сегодня Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Во время мероприятия выпускники конкурсов и олимпиад показали свои проекты по дальнейшему развитию платформы, сообщал RT.