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    Уральский дизайнер подарила Путину куртку и попросила ввести знак качества «Сделано в России»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Уральский дизайнер подарила Путину куртку и попросила ввести знак качества «Сделано в России»

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Екатеринбургский дизайнер Инна Королева подарила президенту РФ
    Владимиру Путину куртку, которую сделала на собственном производстве. Она попросила
    его ввести знак качества «Сделано в России».

    Девушке удалось пообщаться с главой РФ во время заседания
    наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Уральский дизайнер
    обратила внимание, что стране придется еще «много наверстать», намекая на
    импортозамещение.

    Путин в ответ заметил, что российские дизайнеры с легкостью
    смогут заменить западных. По его мнению, в основе успеха лежат творческие
    начала.

    «Конечно, нужно сейчас больше
    внимания, времени, денег, всяких элементов поддержки со стороны
    государства направить на создание соответствующих материалов, ткани,
    оборудования», — заметил российский лидер.

    Сегодня Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Во время мероприятия выпускники конкурсов и олимпиад показали свои проекты по дальнейшему развитию платформы, сообщал RT.

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