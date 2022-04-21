Уральские миллиардеры за год лишились более половины своего состояния

Оказалось, что состояние Виктора Вексельберга, контролирующего

бизнес-группу «Ренова», за год уменьшилось на 3,5 миллиарда долларов и

составляет сейчас всего лишь 5,5 миллиарда долларов. Экс-президент «Евраза» Александр

Фролов за год потерял 1,1 миллиарда долларов, теперь у него осталось 2,3 миллиарда

долларов. Председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин лишился 5,2 миллиарда

долларов (сейчас в его активе 1,8 миллиарда долларов), сообщает УралПолит.Ru.