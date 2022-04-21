Уральские миллиардеры за год лишились более половины своего состояния

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Издание Forbes опубликовало список 88 богатейших российских предпринимателей,
включая миллиардеры с активами в Уральском федеральном округе (УрФО).
Оказалось, что состояние Виктора Вексельберга, контролирующего
бизнес-группу «Ренова», за год уменьшилось на 3,5 миллиарда долларов и
составляет сейчас всего лишь 5,5 миллиарда долларов. Экс-президент «Евраза» Александр
Фролов за год потерял 1,1 миллиарда долларов, теперь у него осталось 2,3 миллиарда
долларов. Председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин лишился 5,2 миллиарда
долларов (сейчас в его активе 1,8 миллиарда долларов), сообщает УралПолит.Ru.
Акционер УГМК Андрей Бокарев обеднел на 1,3 миллиарда
долларов (осталось 1,2 миллиарда долларов). Миллиардер из Челябинска,
основатель «Технониколь» Игорь Рыбаков довольствуется 1,1 миллиарда долларов, лишившись
за год 900 миллионов долларов.