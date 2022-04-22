«Уральские авиалинии» обучают пилотов управлению самолетом при сбое GPS

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» обучает пилотов, как
действовать, если во время полета произошел сбой в работе американской
навигационной системы GPS.
В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что никакого
особого решения Росавиация на данный момент не принимала. В ведомстве лишь
рекомендовали российским авиакомпаниям провести дополнительную подготовку
членов летных экипажей.
«Мы создали конспект для пилотов, где осветили все вопросы,
указанные в рекомендации», — приводит слова представителей «Уральских авиалиний»
РИА Новости.
Как рассказали в авиакомпании, при сбое GPS, а такое не раз
случалось в летной практике, экипажи справляются с полетом без особых
трудностей. Оборудование и руководство по летной эксплуатации Airbus
предусматривают процедурные действия для экипажей на случай таких ситуаций.