«Уральские авиалинии» обучают пилотов управлению самолетом при сбое GPS

Как рассказали в авиакомпании, при сбое GPS, а такое не раз

случалось в летной практике, экипажи справляются с полетом без особых

трудностей. Оборудование и руководство по летной эксплуатации Airbus

предусматривают процедурные действия для экипажей на случай таких ситуаций.