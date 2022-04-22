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    «Уральские авиалинии» обучают пилотов управлению самолетом при сбое GPS

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Уральские авиалинии» обучают пилотов управлению самолетом при сбое GPS

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    pixabay.com

    Авиакомпания «Уральские авиалинии» обучает пилотов, как
    действовать, если во время полета произошел сбой в работе американской
    навигационной системы GPS.

    В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что никакого
    особого решения Росавиация на данный момент не принимала. В ведомстве лишь
    рекомендовали российским авиакомпаниям провести дополнительную подготовку
    членов летных экипажей.

    «Мы создали конспект для пилотов, где осветили все вопросы,
    указанные в рекомендации», — приводит слова представителей «Уральских авиалиний»
    РИА Новости.

    Как рассказали в авиакомпании, при сбое GPS, а такое не раз
    случалось в летной практике, экипажи справляются с полетом без особых
    трудностей. Оборудование и руководство по летной эксплуатации Airbus
    предусматривают процедурные действия для экипажей на случай таких ситуаций.

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