«Уральские авиалинии», флот которой состоит только из европейских самолетов Airbus, займется техобслуживанием отечественных самолетов SSJ-100

«Уральские авиалинии» планирует с октября приступить к оказанию услуг по техническому обслуживанию самолетов SSJ-100. Нужно отметить, авиакомпания имеет монобрендовый парк воздушных судов, полностью состоящий из самолетов концерна Airbus.





«Uralairlines Technics – поставщик полного инженерного и технического обслуживания воздушных судов “Уральских авиалиний”, а также авиалайнеров других авиакомпаний. В рамках общей стратегии на базе собственного авиационного технического центра мы постоянно расширяем спектр проводимых работ и добавляем новые типы судов, в том числе и российские – Sukhoi Superjet 100», – сказала в пресс-службе перевозчика, добавив, что речь идет только об обслуживании самолетов данного типа.

По словам представительницы «Уральские авиалинии», сейчас идет набор и подготовка персонала, сертификат технического обслуживания и ремонта для SSJ-100 планируется расширить в октябре.

Напомним, две недели тому назад стало известно, что Аэрофлот планирует создать крупнейшего в Восточной Европе провайдера по техобслуживанию воздушных судов. И это может стать решением (хотя бы частично) вопроса с обслуживанием российских Boeing и Airbus.