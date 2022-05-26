Упрощенное гражданство для украинцев: депутат Госдумы Попов рассказал, кто сможет получить паспорт РФ

«Это очень вовремя и актуально, десятки тысяч людей, а то и сотни выразят желание стать гражданами России. Упрощение норм и требований для входа в гражданство России — давно назревшая мера, которая, я надеюсь, не ограничится территорией Украины, и будет распространяться на другие страны и континенты, где есть наши соотечественники, которые хотят стать гражданами РФ», — объяснил Попов.