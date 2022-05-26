Упрощенное гражданство для украинцев: депутат Госдумы Попов рассказал, кто сможет получить паспорт РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Ведущий телепрограммы «60 минут», депутат Госдумы РФ Евгений Попов рассказал «Народным Новостям», что такой шаг был крайне важным и своевременным.
Отмечается, что поправки вносятся в указ от 20 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Упрощенный порядок получения гражданства предполагает, что иностранцы вправе обратиться с заявлениями без соблюдения таких условий, как пятилетний срок проживания в России, наличие источника средств к существованию и проверка знания русского языка.
Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России для таких лиц и принятие соответствующих решений должно осуществляться в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов.
Ведущий телепрограммы «60 минут», депутат Госдумы РФ Евгений Попов рассказал «Народным Новостям», что возможность льготного получения гражданства стала очень своевременным и актуальным шагом.
«Это очень вовремя и актуально, десятки тысяч людей, а то и сотни выразят желание стать гражданами России. Упрощение норм и требований для входа в гражданство России — давно назревшая мера, которая, я надеюсь, не ограничится территорией Украины, и будет распространяться на другие страны и континенты, где есть наши соотечественники, которые хотят стать гражданами РФ», — объяснил Попов.
По словам депутата, гарантии, существующие для граждан России, будут распространяться и на жителей Запорожской и Херсонской областей, которые изъявят желание войти в гражданство.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.