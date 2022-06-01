Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области перечислило полезные свойства огурцов

Употребление огурцов благотворно влияет на здоровье человека, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.
По словам специалистов, этот популярный овощ богат различными микроэлементами. В том числе, калием, фосфором, кальцием, магнием и витамином C.
Однако основная польза огурцов содержится в их вода, которая занимает 96% массы овоща. Употребление этого продукта помогает укрепить иммунитет, избавиться от отеков и лишнего веса, вывести из организма вредные вещества и очистить кишечник, передает ProOren.RU.
Огурцы могут таить в себе и опасность для здоровья. Выращенные в несезон овощи могут содержать в себе пестициды, предупредили сотрудники Роспотребнадзора.