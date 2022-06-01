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Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области перечислило полезные свойства огурцов

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области перечислило полезные свойства огурцов
pixabay.com/PD

Употребление огурцов благотворно влияет на здоровье человека, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

По словам специалистов, этот популярный овощ богат различными микроэлементами. В том числе, калием, фосфором, кальцием, магнием и витамином C.

Однако основная польза огурцов содержится в их вода, которая занимает 96% массы овоща. Употребление этого продукта помогает укрепить иммунитет, избавиться от отеков и лишнего веса, вывести из организма вредные вещества и очистить кишечник, передает ProOren.RU.

Огурцы могут таить в себе и опасность для здоровья. Выращенные в несезон овощи могут содержать в себе пестициды, предупредили сотрудники Роспотребнадзора.

здоровье оренбургская область роспотребнадзор
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