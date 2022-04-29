Употребление яблок помогает укрепить сердце и костную систему

Специалисты рекомендуют есть их, чтобы избежать многих серьезных проблем со здоровьем. В частности, растительные соединения в яблоках полезны для профилактики онкологических заболеваний, а растворимая клетчатка снижает уровень холестерина. Кроме того, фрукт богат противовоспалительными и антиоксидантными соединениями, важными для состояния костей.