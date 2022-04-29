Употребление яблок помогает укрепить сердце и костную систему

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Яблоки крайне полезны для здоровья человека, поскольку помогают укрепить сердце и костную систему, а также предотвращают развитие рака и диабета.
Этот фрукт отличается не только приятным вкусом, но и большим количеством питательных веществ в составе. Так, яблоки являются превосходным источником витамина B, C, E, K, меди, калия, полифенолов, передает Food News.
Специалисты рекомендуют есть их, чтобы избежать многих серьезных проблем со здоровьем. В частности, растительные соединения в яблоках полезны для профилактики онкологических заболеваний, а растворимая клетчатка снижает уровень холестерина. Кроме того, фрукт богат противовоспалительными и антиоксидантными соединениями, важными для состояния костей.
Для получения наибольшей пользы яблоки нужно тщательно мыть и есть вместе с кожурой. Именно оболочка плода содержит много клетчатки и полифенолов.