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Употребление яблок натощак грозит болями в животе и диареей

Употребление яблок натощак грозит болями в животе и диареей
Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Здоровые люди могут есть яблоки в любое время, но при сахарном диабете и ожирении лучше всего употреблять эти фрукты ближе к вечеру.

Также яблоки нельзя есть натощак из-за серьезной нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Это, в свою очередь, грозит вздутием, болями в животе и диареей.

«Если вы болеете диабетом или ожирением, то вам следует внимательно следить за сахарами и калориями, поэтому лучше всего есть яблоки в качестве перекусов между основными приемами пищи — например на полдник, чтобы избежать чрезмерного потребления сахара и калорий», — цитирует слова китайских медиков издание Sina.

При этом с точки зрения питательности пищевая ценность яблок не меняется утром, днем или вечером. Разница между сортами тоже невелика: любая мякоть яблок богата углеводами, витаминами и пищевыми волокнами.

диабет здоровье яблоки
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