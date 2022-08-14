Употребление яблок натощак грозит болями в животе и диареей

Здоровые люди могут есть яблоки в любое время, но при сахарном диабете и ожирении лучше всего употреблять эти фрукты ближе к вечеру.
Также яблоки нельзя есть натощак из-за серьезной нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Это, в свою очередь, грозит вздутием, болями в животе и диареей.
«Если вы болеете диабетом или ожирением, то вам следует внимательно следить за сахарами и калориями, поэтому лучше всего есть яблоки в качестве перекусов между основными приемами пищи — например на полдник, чтобы избежать чрезмерного потребления сахара и калорий», — цитирует слова китайских медиков издание Sina.
При этом с точки зрения питательности пищевая ценность яблок не меняется утром, днем или вечером. Разница между сортами тоже невелика: любая мякоть яблок богата углеводами, витаминами и пищевыми волокнами.