Употребление яблок натощак грозит болями в животе и диареей

«Если вы болеете диабетом или ожирением, то вам следует внимательно следить за сахарами и калориями, поэтому лучше всего есть яблоки в качестве перекусов между основными приемами пищи — например на полдник, чтобы избежать чрезмерного потребления сахара и калорий», — цитирует слова китайских медиков издание Sina.