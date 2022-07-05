Употребление соленой окрошки в жару может усилить жажду и спровоцировать отеки

Окрошка является традиционным летним супом. Однако слишком соленое блюдо может вызвать оттеки и лишь увеличить чувство жажды в жару.
Диетологи рекомендуют не солить блюдо, если оно приготовлено с использованием маринованных овощей или варено-копченой курицы. Все эти ингредиенты уже содержат соль и другие специи.
Суп, приготовленный на квасе, поможет наладить работу желудочно-кишечного тракта. Если окрошку заправить кефиром, то блюдо становится отличным источником кальция, передает сетевое издание PROOREN.RU.
«Вечерняя Москва» предупреждает, что окрошка в некоторых случаях может навредить здоровью. Это блюдо не стоит употреблять людям с хроническим гастритом в период обострения.
Диетолог Марина Макиша рекомендовала не заправлять окрошку покупным квасом. Это может спровоцировать набор лишнего веса, сообщает телеканал «360».