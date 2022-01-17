Употребление переработанного мяса может спровоцировать развитие деменции

Употребление переработанного мяса может спровоцировать развитие деменции Новости
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Переработанное мясо опасно для здоровья человека. К такому выводу пришли специалисты Лидсского университета по результатам проведенных научных исследований, сообщает британское издание Express.

Ученые проанализировали медицинские показатели более полумиллиона пациентов в возрасте от 40 до 69 лет. За восемь лет наблюдений было зафиксировано 2896 случаев приобретенного слабоумия. Специалисты утверждают, что в большинстве случаев такие пациенты вели малоактивный образ жизни и имели вредные привычки. Кроме того, определенную роль сыграл и рацион их питания. Согласно результатам исследования, ежедневное употребление переработанного мяса, например бутербродов с колбасой, увеличивает вероятность развития деменции на 44%.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, опасным для здоровья также является белый хлеб. Как и переработанное мясо, он способствует развитию деменции. Соломатина объяснила, что данное явление обусловлено наличием большого количества трансжиров в составе белого хлеба.

 
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