Новости0

Употребление огурцов снижает риск развития рака и нормализует давление

Употребление огурцов снижает риск развития рака и нормализует давление
pxhere.com

Регулярное употребление такого популярного летнего овоща, как огурец, снижает риск развития рака и нормализует артериальное давление.

Дело в том, что в огурцах содержится множество антиоксидантов и питательных веществ, обладающих противораковыми свойствами. Речь идет о кукурбитацинах, которые подавляют рост раковых клеток и являются важным средством профилактики.

Кроме того, эти овощи понижают давление благодаря выводу из организма лишнего натрия. А если наносить мякоть огурца на кожу, то можно снять отек и вылечить солнечные ожоги, пишет турецкое издание En Son Haber.

давление здоровье огурцы рак
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.