Употребление огурцов снижает риск развития рака и нормализует давление

Регулярное употребление такого популярного летнего овоща, как огурец, снижает риск развития рака и нормализует артериальное давление.
Дело в том, что в огурцах содержится множество антиоксидантов и питательных веществ, обладающих противораковыми свойствами. Речь идет о кукурбитацинах, которые подавляют рост раковых клеток и являются важным средством профилактики.
Кроме того, эти овощи понижают давление благодаря выводу из организма лишнего натрия. А если наносить мякоть огурца на кожу, то можно снять отек и вылечить солнечные ожоги, пишет турецкое издание En Son Haber.