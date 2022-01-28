Употребление чеснока поможет снизить давление и облегчить симптомы простуды

Чеснок является одной из популярных специй. Но из-за резкого запаха этот овощ многие игнорируют, хотя он богат полезными для здоровья веществами.

Специя способна понизить артериальное давление, стимулируя процесс синтеза оксида азота и сероводорода. На сосуды оказывается расслабляющее действие, и артерии расширяются. Еще одним важным свойством чеснока является защита от появления атеросклеротических бляшек, пишет «Царьград».

«Чеснок может не только предотвратить риск заболевания, но и довольно быстро и эффективно облегчать симптомы простуды», — говорится в публикации.

Чеснок используется для лечения ран. Из овоща делается компресс и прикладывается к поврежденному месту. Иногда его применяют для выведения мозолей. А за счет аллицина чеснок способен предотвращать развитие рака.

В овоще содержится селен и витамин С. При регулярном употреблении можно поддерживать зрение. Некоторые едят чеснок для стимуляции обмена веществ. Так ускоряется сжигание жира.

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