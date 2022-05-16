Упавший на водителя паук стал причиной аварии с четырьмя пострадавшими в Новой Москве

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В Новой Москве произошло столкновение двух иномарок, в результате чего пострадали четыре человека. Причиной аварии стал паук, который упал на лицо одного из водителей. Об этом рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на Флотской улице в городе Щербинка. Паук упал на лицо женщины, находившейся за рулем Hyundai Solaris. Из-за этого москвичка потеряла управление и выехала на встречную полосу, где врезалась в Mercedes-Benz Sprinter.
В результате пострадала водитель «корейца». Ее госпитализировали с переломом ног, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Медицинская помощь также потребовалась водителю Mercedes и двум его пассажирам, включая 15-летнего подростка.
В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители. По факту столкновения проведут проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.