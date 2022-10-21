Уоллес: истребитель ВКС РФ выпустил ракету около самолета ВВС Британии

Ранее сообщалось, что Бен Уоллес вылетел с необъявленным визитом в США для обсуждения ситуации на Украине.

Минобороны Британии сочло данное событие потенциально опасным и возобновило патрулирование над Черным морем, заявили в Лондоне.

Британский политик сообщил, что инцидент произошел 29 сентября над Черным морем. Уоллес добавил, что Россия признала произошедшее, ссылая на техническую неисправность.