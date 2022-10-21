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Уоллес: истребитель ВКС РФ выпустил ракету около самолета ВВС Британии

Уоллес: истребитель ВКС РФ выпустил ракету около самолета ВВС Британии
Global Look Press | IMAGO/Sander Ilvest

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что истребитель ВКС РФ выпустил ракету около самолета ВВС страны.

Британский политик сообщил, что инцидент произошел 29 сентября над Черным морем. Уоллес добавил, что Россия признала произошедшее, ссылая на техническую неисправность.

Минобороны Британии сочло данное событие потенциально опасным и возобновило патрулирование над Черным морем, заявили в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Бен Уоллес вылетел с необъявленным визитом в США для обсуждения ситуации на Украине.

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RusNewsToday24
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