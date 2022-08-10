Уоллес: база российских ВКС в Крыму является «законной целью» для украинских войск

В интервью ВВС он прокомментировал серию взрывов на аэродроме в Новофедоровке, где произошла детонация авиаснарядов. По его словам, британская сторона не знает причин инцидента. Он также подчеркнул, что «не считает правдоподобными» озвученные российскими военными объяснения случившегося.