Уоллес: база российских ВКС в Крыму является «законной целью» для украинских войск

Глава военного ведомства Британии Бен Уоллес заявил, что база ВКС РФ в Крыму является «законной целью» для украинской армии.
В интервью ВВС он прокомментировал серию взрывов на аэродроме в Новофедоровке, где произошла детонация авиаснарядов. По его словам, британская сторона не знает причин инцидента. Он также подчеркнул, что «не считает правдоподобными» озвученные российскими военными объяснения случившегося.
При этом он отметил, что вряд ли речь идет о нанесении ударов с помощью оружия, которое было передано ВСУ странами Запада.