University of Tokyo вводит курсы по метавселенным

Инженерный факультет Токийского университета познакомит школьников с метавселенными и расскажет о карьерных перспективах в отрасли. Студентам университетов и уже работающим участникам программы предложат возможности для переквалификации.





«Инициатива позволит изучить информационные технологии, искусственный интеллект и программирование вне зависимости от пола, возраста, социального положения и места проживания» – говорится в заявлении университета

Успешное завершение курсов предполагает получение сертификата. На текущем этапе программу не планируют выделять в отдельный факультет с научными степенями.

Основная цель проекта — устранить нехватку кадров в сфере цифровой трансформации. Авторы инициативы также намерены привлечь к программе больше женщин из-за их нехватки в отрасли.