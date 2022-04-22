Университет Йерка выяснил роль пламени костра в создании первой в мире анимации

Ученые выяснили, что плакетки подвергались высоким

температурам, пишет журнал PLoS One. Исследователи полагают, что древние люди

размещали такие таблички рядом с костром для создания на них «анимации»,

благодаря игре света. Специалисты даже провели эксперимент, создав аналогичные

плакетки. Им удалось «оживить» табун лошадей. При свете костра животные

начинали «бежать».