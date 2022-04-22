Университет Йерка выяснил роль пламени костра в создании первой в мире анимации

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Британские исследователи выяснили предназначение одного из
видов палеолитического искусства — плакеток с гравировкой. Рисунки на камнях «оживали»
при свете пламени костра. Это пример первой в мире анимации.
Древние люди рисовали на камнях животных и абстрактные символы. Ученые
из Университета Йерка в Великобритании изучили 54 таблички, обнаруженные ранее на
юге Франции. Исследователи обратили внимание, что на всех артефактах
присутствуют следы от нагрева.
Ученые выяснили, что плакетки подвергались высоким
температурам, пишет журнал PLoS One. Исследователи полагают, что древние люди
размещали такие таблички рядом с костром для создания на них «анимации»,
благодаря игре света. Специалисты даже провели эксперимент, создав аналогичные
плакетки. Им удалось «оживить» табун лошадей. При свете костра животные
начинали «бежать».