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Universal Pictures окончательно покидает российский рынок

Universal Pictures окончательно покидает российский рынок
globallookpress.com/Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com

Американская кинокомпания Universal Pictures закроет свой офис в России. Все операции студии будут свернуты в течение нескольких месяцев.

Universal Pictures прекращает деятельность в России из-за многочисленных сложностей, пишет «Бюллетень кинопрокатчика». При этом другие российские офисы американских компаний продолжают свою работу.

После начала спецоперации ВС РФ на Украине голливудские мэйджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили о приостановке проката своей продукции на территории РФ. При этом компании не хотели полностью отказываться от рынка и надеялись на возвращение, пишет RT.

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