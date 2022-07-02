Universal Pictures окончательно покидает российский рынок

Американская кинокомпания Universal Pictures закроет свой офис в России. Все операции студии будут свернуты в течение нескольких месяцев.
Universal Pictures прекращает деятельность в России из-за многочисленных сложностей, пишет «Бюллетень кинопрокатчика». При этом другие российские офисы американских компаний продолжают свою работу.
После начала спецоперации ВС РФ на Украине голливудские мэйджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили о приостановке проката своей продукции на территории РФ. При этом компании не хотели полностью отказываться от рынка и надеялись на возвращение, пишет RT.