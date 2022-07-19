Уникальные кадры из освобожденного Красного Лимана: как сегодня живет разрушенный ВСУ город

Расположенный на границе бывших ДНР, ДНР и Харьковской области город Красный Лиман всегда был важнейшим транспортным узлом всего региона, а кроме того одним из любимых мест отдыха дончан. С окончанием боев за освобождение Донбасса он снова сможет обеспечивать снабжение и восстановление Республик, как это было и после Великой Отечественной войны.