Уникальные кадры из освобожденного Красного Лимана: как сегодня живет разрушенный ВСУ город

Освобожденный на севере ДНР город Красный Лиман продолжает подвергаться обстрелам со стороны отступивших в Славянск украинских войск. Об этом рассказал специальный корреспондент «Народных Новостей».
Военкор сообщил, что за время обстрелов из дальнобойной артиллерии в Красном Лимане практически не осталось не поврежденных домов. Постоянным ударам подвергаются объекты инфраструктуры, в особенности железнодорожный узел и водоканал. Последнее особенно важно, ведь с началом проведения СВО украинские войска первым делом перекрыли водоснабжение ДНР, шедшее с севера.
Теперь, понимая неизбежность потери Донбасса, украинские националисты занимаются уничтожением плотин, каналов и насосных станций, чтобы усложнить будущее восстановление подачи воды во всем регионе.
Город полностью освобожден, и постепенно в него возвращается мирная жизнь, уже начала полноценную работу администрация, где жителям оказывают необходимую юридическую помощь, а также экстренные службы: больницы, полиция и МЧС. Однако, полностью обезопасить жителей Красного Лимана можно будет лишь после освобождения Славянска.
Расположенный на границе бывших ДНР, ДНР и Харьковской области город Красный Лиман всегда был важнейшим транспортным узлом всего региона, а кроме того одним из любимых мест отдыха дончан. С окончанием боев за освобождение Донбасса он снова сможет обеспечивать снабжение и восстановление Республик, как это было и после Великой Отечественной войны.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.