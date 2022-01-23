Уникальное видео стрельбы из комплекса С-400 опубликовали в Сети

Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» выполнили учебные стрельбы. Соответствующее видео опубликовали в Сети.

Уникальные кадры пусков из ЗРК С-400 представил телеканал «Звезда». Мощнейший российский комплекс, оснащенный ракетами большой и средней дальности, предназначен для обороны страны.

Ранее заместитель гендиректора по научно-техническому сотрудничеству концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин рассказал, что преимуществом С-400 перед американским аналогом Patriot является дальность и скорость стрельбы. Кроме того, С-400 сразу же может стартовать вертикально. Американский комплекс такой возможностью не обладает.

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