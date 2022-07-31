Уникальная Radeon RX 6500 XT с 8 ГБ памяти поступила в продажу в Китае. За нее просят 265 долларов

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи Radeon RX 6500 XT с 8 ГБ памяти GDDR6. Речь об единственной модели – Sapphire RX 6500 XT 8G Platinum, у других производителей таких моделей нет.

Здесь все тот же GPU Navi 24 c 1024 потоковыми процессорами, 64-битная шина памяти и поддержка лишь четырех линий интерфейса PCIe 4.0. В самой Sapphire отметили, что сосредоточились на трех моментах. Первый – собственно увеличение памяти GDDR6 до 8 ГБ. Второй – повышение частоты GPU до 2855 МГц. Третий – установка восьмиконтактного разъема дополнительного питания для обеспечения стабильности работы видеокарты под нагрузкой.

Стоимость Sapphire RX 6500 XT 8G Platinum – 265 долларов. Видеокарта примерно на 30 долларов дороже обычной Radeon RX 6500 XT с 4 ГБ памяти на старте продаж.