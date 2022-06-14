Уникальная чаща из бронзы с символами бога Юпитера найдена на северо-западе Франции

Эксперты утверждают, что раскопки начинались как превентивные. Специалистам предстояло проверить территорию перед началом ее застройки. В ходе проведения работ был обнаружен древний галло-римский храм, который был заброшен примерно в IV веке нашей эры. По мнению исследователей, храм был посвящен римскому богу Марсу, о чем свидетельствует найденная на археологической площадке статуя. Как сообщает издание Planet Today, в древней Галлии Марс почитался как бог-целитель.