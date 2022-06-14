Уникальная чаща из бронзы с символами бога Юпитера найдена на северо-западе Франции

Специалисты-археологи обнаружили древнюю чашу из бронзы в ходе раскопок на площадке близ французской коммуны Шапель-де-Фужере. Отмечается, что найденный артефакт практически не поврежден.
Эксперты утверждают, что раскопки начинались как превентивные. Специалистам предстояло проверить территорию перед началом ее застройки. В ходе проведения работ был обнаружен древний галло-римский храм, который был заброшен примерно в IV веке нашей эры. По мнению исследователей, храм был посвящен римскому богу Марсу, о чем свидетельствует найденная на археологической площадке статуя. Как сообщает издание Planet Today, в древней Галлии Марс почитался как бог-целитель.
Особое внимание археологов привлекла древняя чаша, выполненная из бронзы и сохранившаяся в хорошем состоянии. По словам ученых, на ее поверхность было нанесено изображение Купидона, а также крылья, молнии и орлы. Исследователи утверждают, что эти символы являются атрибутами бога Юпитера.