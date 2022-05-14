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    Уничтоженный укрепрайон ВСУ под Славянском сняли на видео

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Уничтоженный укрепрайон ВСУ под Славянском сняли на видео

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    Федеральное агентство новостей

    Украинские националисты превратили здание бывшего комбикормового завода под Славянском в военный объект. По этой позиции ВС РФ нанесли ракетный удар и уничтожили укрепрайон ВСУ.

    Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале опубликовал видео с результатами атаки российских военных. На кадрах показаны уничтоженные позиции ВСУ на территории завода.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударе высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка ЛНР по штабам территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.

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