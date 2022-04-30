Уничтожение авиабомбы в Приморье и мошенничество в Башкирии: новости регионов России

Крупные компании Омска перечислили в городской бюджет 300 млн рублей. Как пишет gorod55.ru, это 12,8% от общего объема налогов и сборов. По данным властей, большая часть из этих денег пойдет на образование, культуру и спорт. Также за счет этих средств в Омске отремонтируют улицы и построят новые дома для переселения из ветхого жилья.