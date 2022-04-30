Уничтожение авиабомбы в Приморье и мошенничество в Башкирии: новости регионов России

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Сотрудники МЧС из Приморья уничтожили найденную в Яковлевском районе авиационную бомбу, а известный певец из Башкирии стал «невольным соучастником» мошенников. Об этих и других событиях в регионах России – в материале «Народных Новостей».
Приморский край
Саперы Амурского спасательного центра МЧС России подорвали авиабомбу в Яковлевском районе Приморского края, пишет vostokmedia.com. Как сообщают в краевом управлении МЧС, авиабомбу нашли возле местной железнодорожной станции Варфоломеевка. Взорвать потенциально опасную находку было решено в близлежащем карьере.
Ставропольский край
Экс-начальник налоговой инспекции получал взятки комбикормом на Ставрополье, пишет newstracker.ru. С 2019 по 2021 годы ему передали более миллиона рублей. Но получал «подарки» он не только деньгами, а еще и тем, что может пригодиться в хозяйстве.
Удмуртия
В Удмуртии жители просят привести в порядок дорогу школьного маршрута, сообщает udm-info. Дорогу испортили при прокладке газовой трубы. Однако по ней продолжает ходить школьный автобус.
Республика Татарстан
В центре Казани разрешили жарить майские шашлыки. На набережной озера Нижний Кабан откроется специальная барбекю-зона для приготовления шашлыка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани, передает inkazan.ru.
Ростовская область
Предприниматель из Каменского района Ростовской области заплатит 576 тысяч рублей за повреждения плодородной почвы ради нелегальной добычи песчаника, пишет rostovgazeta.ru.
Волгоградская область
С 29 апреля в Волгограде начали работать новые троллейбусы на автономном ходу. Пока они будут курсировать на маршруте № 8а, который заменит автобус № 95. 18 новых троллейбусов начнут курсировать от поселка ГЭС до Тулака, пишет novostivolgograda.ru.
Нижегородская область
Правоохранители проводят проверку из-за ложного сообщения о минировании школы в Арзамасе. Как сообщает newsnn.ru, сообщение поступило с телефона, который принадлежит полицейскому из Сарова. Мужчина позвонил в состоянии алкогольного опьянения и сказал, что взорвется одна из школ. Правоохранителям пришлось эвакуировать людей из всех учебных заведений города.
Свердловская область
Тагильчане готовы раскошелиться ради своих питомцев. Как пишет tagilcity.ru, свыше 30% жителей города заявили, что согласны переплачивать за привычные марки корма ради своего спокойствия и счастья животных. Лишь шесть процентов респондентов отказались от готовых кормов в пользу «натуралки».
Оренбургская область
В Соль-Илецке дорожники нанесли разметку на разрушенную грунтовую дорогу. Как пишет 56orb.ru, местные жители рассказали, что все дорожное полотно усеяно ямами и выбоинами. В Сети действия дорожников назвали издевательством.
Тюменская область
В Тюмени вводят режим повышенной готовности из-за пожаров. Как пишет nashgorod.ru, в регионе за последние сутки зафиксировали 56 выездов сотрудников МЧС, которые тушили сухую траву.
Омская область
Крупные компании Омска перечислили в городской бюджет 300 млн рублей. Как пишет gorod55.ru, это 12,8% от общего объема налогов и сборов. По данным властей, большая часть из этих денег пойдет на образование, культуру и спорт. Также за счет этих средств в Омске отремонтируют улицы и построят новые дома для переселения из ветхого жилья.
Карелия
На торги вновь выставили имущество должников. Информация об этом появилась на сайте УФССП по РК. Судебные приставы вновь начали распродавать имущество должников в Карелии. Было объявлено четыре аукциона, отмечает karelinform.ru. Сообщается, что имущество продается ниже среднерыночной стоимости.
Новосибирск
Волонтеры нашли пропавшего 14-летнего школьника под Новосибирском, сообщает atas.info. Мальчик исчез 28 апреля в Оби после ссоры с одноклассником
Башкирия
Башкирский певец Рашат Тухватуллин стал жертвой мошенников — злоумышленники разместили его фото в рекламе БАДов для похудения, пишет mkset.ru. Некий Борис с лицом Тухватуллина, смог похудеть на 21 кг.
Хабаровский край
Вход в общественный туалет заколотили гвоздями в селе Хабаровского края, пишет transsibinfo.com. Местные жители пожаловались экологам о состоянии общественного пространства, однако администрация решила не устраивать чистку, а просто закрыть туалеты для посещения для всех.
Хакасия
В Хакасии с 30 апреля открывают навигацию для маломерных судов. Как сообщает newkhakassia.online, появление такого постановления властей значит, что на водоемах региона сошел лед и уже в субботу можно будет отправляться в не слишком дальнее плавание.
Белгородская область
В Белгородской области будут строить детсады и школы только с бассейнами. Как пишет bel.ru, об этом заявил губернатор региона в ходе прямой линии. Решение было принято из-за проблем с безопасностью на воде, поскольку многие дети не умеют плавать.
Челябинская область
Житель Челябинской области ограбил девушку на их первом свидании. Как сообщает kursdela.biz, он вызвался проводить ее до дома и вырвал из рук спутницы сумку. Украденное было оценено в 16 тысяч рублей. Полиции удалось найти злоумышленника в кратчайшие сроки.
ХМАО
Шестнадцатилетний подросток «заминировал» соцобъекты Югры, чтобы отомстить другу. Как сообщает muksun.fm, после задержания он рассказал, что поссорился с товарищем, проживающим в Нефтеюганске, а затем решил отомстить ему, «заминировав» по телефону здания в его родном городе. Теперь юноше грозит до пяти лет лишения свободы.