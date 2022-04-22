Умный телевизор Xiaomi Smart TV 5A выходит 27 апреля

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Компания Xiaomi официально запланировала провести новую пресс-конференцию Xiaomi Spring Summer, посвящённую запуску различных устройств, на 27 апреля. Как стало известно, на этом мероприятии будет представлен новый смарт-телевизор Xiaomi Smart TV 5A.

Компания также запустила тизерную страницу, на котором показан новый умный телевизор Xiaomi Smart TV 5A. Он получит узкие рамки с трёх сторон, а также широкую нижнюю рамку, на которой расположится логотип Xiaomi.

Также сообщается, что телевизор получит однокристальную систему, которая состоит из ядер ARM Cortex-A55. Кроме того, как и любые другие телевизоры под брендами Xiaomi или Redmi, продаваемые в Индии, он также будет поставляться с оболочкой PatchWall поверх Android TV.

Других подробностей на этот счёт нет.