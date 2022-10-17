Умные очки TCL Nxtwear S дебютировали на Kickstarter

Китайская компания TCL запустила на платформе коллективного финансирования Kickstarter кампанию по сбору средств на свои следующие умные очки – Nxtwear S.





Первые участники кампании могут получить Nxtwear S по цене 330 долларов. Впоследствии рекомендованная розничная цена составит 449 долларов. Поставки планируется начать в декабре 2022 года.

Как отмечает TCL, Nxtwear S обеспечат пользователям эквивалент 140-дюймового дисплея, просматриваемого с расстояния 4 м.





Очки оснащаются экранами micro OLED разрешением 1920 x 1080 пикселей с кадровой частотой 60 Гц и, охватом 90% цветового пространства DCI-P3. Также есть встроенные стереодинамики, но можно подключить собственные наушники по Bluetooth. Возможна установка линз для коррекции близорукости или астигматизма.

Заявлена совместимость с многочисленными устройствами с поддержкой DisplayPort через USB Type-C – смартфонами, планшетами, ПК, и игровыми консолями Xbox, Switch и Playstation. Для подключения к iPhone предусмотрен дополнительный адаптер. Весит устройство 93 грамма.