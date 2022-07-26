Умные часы Samsung Galaxy Watch4 оказались не хуже медицинских приборов по точности датчика SpO2. Но исследование проводила сама Samsung

Свежее исследование показало, что умные часы Samsung Galaxy Watch4 могут быть сопоставимы с полноценными медицинскими инструментами.





Во многих обзорах умных часов можно встретить тезисы о том, что точность датчиков в таких устройствах сильно ниже, чем у профессиональных решений, а уж с медицинскими приборами сравнивать вообще нельзя. Но как минимум в случае Galaxy Watch4 и их возможностей определения уровня насыщения кислородом крови, похоже, можно. Причём с вполне конкретной пользой.

Исследование проводилось специалистами Samsung Medical Center and Samsung Electronics и было опубликовано в медицинском журнале Sleep Health. В исследовании приняли участие 97 человек с нарушениями сна. Измерения показали, что умные часы Samsung и специальные медицинские приборы отображали одинаковые показатели оксигенации во время сна.

Но само по себе исследование проводилось не только для этого. Как уже говорилось, в нём участвовали люди с нарушениями сна. А именно с обструктивным апноэ, от которого, согласно данным источника, страдает до 50% мужчин и 25% женщин среднего возраста. Проблема обструктивного апноэ в том числе заключается в том, что человек может и не знать, что у него есть такой недуг. Во время эпизодов неполной остановки дыхания как раз снижается показатель насыщения кислородом крови, то есть именно такие датчики позволяют зафиксировать апноэ. А так как точность часов Samsung, как оказалось, сопоставима с точностью медицинских приборов, они являются простой, удобной и доступной альтернативой стационарным медицинским исследованиям в больницах.